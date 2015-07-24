Порошенко заявив, що вибори на окупованому Донбасі призведуть до подальшого загострення ситуації

Організація окремих місцевих виборів у так званих «ДНР» та «ЛНР» 18 жовтня та 1 листопада матиме руйнівні наслідки для Мінського процесу та призведе до подальшого загострення безпекової ситуації на Донбасі.

Про це йшлося на зустрічі президента України Петра Порошенка із делегацією Європейського парламенту на чолі з головою Комітету ЄП у закордонних справах Ельмаром Броком.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, «співрозмовники визнали необхідність збереження, а у випадку подальшого загострення ситуації – і посилення, санкційного режиму з боку Європейського Союзу щодо Російської Федерації до моменту повного виконання Мінських угод і відновлення суверенітету та територіальної цілісності України».

Коментуючи ситуацію на Донбасі, депутати Європейського парламенту високо оцінили політичну волю та зусилля української влади у виконанні мирного плану, зокрема у частині роботи над змінами до Конституції України щодо децентралізації та підготовки до проведення вільних та чесних місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. «Як президент Ви захищаєте Україну у часи величезних викликів для її державності та власними руками створюєте ідентичність сучасної України», - зазначив європарламентарій Андрей Плєнковіч.

Президент України підтвердив інтерес української сторони до участі міжнародних спостерігачів, у тому числі представників Європарламенту, у виборчому процесі 25 жовтня 2015 року.

В повідомленні сказано, що депутати Європарламенту висловили глибоку стурбованість триваючими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях на Донбасі та в Криму, а також свідомим ігноруванням російською стороною закликів міжнародної спільноти щодо звільнення громадян України, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, зокрема Надії Савченко, Олега Сенцова та інших.

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Сторони підтвердили підтримку ініціативи Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України щодо створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у катастрофі авіалайнера МН17 «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року на Донбасі.

Порошенко привітав завершення Австрією ратифікаційного процесу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та закликав депутатів Європарламенту забезпечити максимальне сприяння якнайшвидшому завершенню ратифікації даного документу всіма державами-членами, а також підтримку в питанні про скасування візового режиму ЄС для громадян України у 2016 році. Президент України запевнив у незмінності позиції України щодо початку функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.