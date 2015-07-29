Журналіст зняв на відео чергу за грошовою подякою після виборів у Чернігові (відео)

Невідомі люди відмовляються коментувати, чому стоять у величезних чергах в Чернігові, на вулиці Інструментальній, 6, в 205 виборчому окрузі.

Про це повідомляє кореспондент «Свобода.ФМ» з місця події.

За його словами, йому спочатку забороняли фотографувати. Але все ж таки вдалося зробити кілька знімків.

Також кореспондент побував на 2-му поверсі, де знаходяться сотні чернігівців у чергах. Там невідомі збирають паспорти і носять їх цілими пачками.

Він також повідомив, що "чергу охороняють кремезні люди спортивного типу".

За годину до цього місцеві ЗМІ повідомили, що за цією адресю відбуваються виплати за голосування за Березенка згідно з соціальними угодами.