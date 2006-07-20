Луценко має вибачитися особисто

Апеляційний суд м. Києва зобов’язав Міністерство внутрішніх справ України спростувати в ефірі “5-го каналу” поширену керівником відомства Юрієм ЛУЦЕНКОМ недостовірну інформацію стосовно Анатолія та Тетяни ЗАСУХ.

Про це УНІАН повідомила народний депутат України від Партії регіонів Т.ЗАСУХА.

За її словами, 19 липня 2006 року Апеляційним судом міста Києва було прийняте судове рішення за позовом колишнього голови Київської обласної державної адміністрації А.ЗАСУХИ та Т.ЗАСУХИ до Ю.ЛУЦЕНКА та Міністерства внутрішніх справ України про захист честі і гідності та спростування недостовірної інформації.

Депутат повідомила, що суд задовольнив позовні вимоги Анатолія та Тетяни ЗАСУХ і визнав недостовірною та такою, що порочить честь і гідність подружжя ЗАСУХ поширену Ю.ЛУЦЕНКОМ в інтерв`ю “5-му каналу” інформацію, в якій міністр звинувачував подружжя ЗАСУХ у вчиненні кримінальних злочинів.

За словами Т.ЗАСУХИ, суд зобов`язав Міністерство внутрішніх справ України протягом місяця з дати набрання рішенням законної сили, спростувати в ефірі “5-го каналу” поширену Ю.ЛУЦЕНКОМ у відношенні Анатолія та Тетяни ЗАСУХ інформацію, а саме фразу: "Жаліти і зупиняти чоловіка треба було тоді, коли вони грабували всю Київську область, треба було це говорити тоді, коли розкрадались кошти бюджету, коли без рішень сесії колосальні суми перечислялися на підконтрольні фірми". Рішення Апеляційного суду міста Києва набрало чинності 19 липня негайно після його оголошення.

Коментуючи це судове рішення, Т.ЗАСУХА зазначила, що „відомий фахівець в сфері кримінального права" Ю.ЛУЦЕНКО неодноразово дозволяв собі поширювати безпідставні звинувачення на адресу відомих політиків, а відповідальність за його „фахову обізнаність" змушене нести ціле Міністерство внутрішніх справ України, на яке суд покладає обов`язок спростовувати поширену власним міністром недостовірну інформацію. Т.ЗАСУХА вважає, що своїми популістськими заявами Ю.ЛУЦЕНКО намагається набрати якомога більше балів в очах суспільства, а коли мова йде про відповідальність за такі вчинки, - ховається за спину міністерства. Народний депутат України впевнена в тому, що Ю.ЛУЦЕНКО “ніколи не наважиться самостійно оголошувати текст спростування в телеефірі”.