У Яценюка сподіваються на позитивне рішення МВФ щодо наступного траншу кредиту

Про це сказав народний депутат парламентської фракції «Народний фронт» Остап Семерак, коментуючи заяву голови Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, яка наголосила, що «нинішнє керівництво України демонструє тверде прагнення змінювати країну і проводити реформи».

Лагард також підкреслила, що «за останні 20 років у нас було багато спроб допомогти Україні. І тільки зараз ми бачимо реальне бажання змінюватися».

Остап Семерак зазначив, що Україна у п'ятницю очікує позитивного рішення ради директорів МВФ про виділення наступного траншу кредиту у рамках нової програми співпраці.

Він додав, що таке рішення найбільшого міжнародного кредитора України повинно дати позитивний імпульс економіці країни та соціальній політиці держави.

«В той же час, таке рішення означатиме, що фахівці та експерти Міжнародного валютного фонду позитивно оцінюють діяльність Уряду та коаліції в проведенні реформ», - сказав Семерак.

«У сьогоднішні ситуації це добрий сигнал, але і хороше застереження для всіх політиків та політичних сил, які безвідповідально критикують українську владу та сіють зневіру у позитивні зміни», - наголосив народний депутат.