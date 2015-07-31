"Азов" заблокував будівлю Фіскальної служби (фото, відео)
11:05, 31 липня 2015Політика
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Близько 09:00 бійці батальйону "Азов" прийшли до будівлі фіскальної служби у центрі Києва і заблокували вхід до нього, чиновників установи не пропускають на місце роботи.
"Азов" блокує ДФС / Громадське ТБ
Про це повідомляє Громадське з місця події.
Бійці вимагають припинити махінації навколо заводу "АТЕК", де знаходиться їх тренувальна база та ремонтно-виробнича база для "азовської" військової техніки.
Серед мітингувальників переважно молоді люди спортивної статури, вони тримають в руках прапори "Азова".
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Організатори мітингу кажуть, що будівля блокуватиметься до 12:00.
Співробітники ДФСУ, які прийшли після 9:00 не можуть потрапити на робочі місця.
Під'їзд до будівлі фіскальної служби заблоковано евакуатором.
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