"Азов" заблокував будівлю Фіскальної служби (фото, відео)

Про це повідомляє Громадське з місця події.

Бійці вимагають припинити махінації навколо заводу "АТЕК", де знаходиться їх тренувальна база та ремонтно-виробнича база для "азовської" військової техніки.

Серед мітингувальників переважно молоді люди спортивної статури, вони тримають в руках прапори "Азова".

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Організатори мітингу кажуть, що будівля блокуватиметься до 12:00.

Співробітники ДФСУ, які прийшли після 9:00 не можуть потрапити на робочі місця.

Під'їзд до будівлі фіскальної служби заблоковано евакуатором.