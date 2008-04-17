”Російський молодіжний центр” вимагає заборонити акції українських націоналістів

«Російський молодіжний центр» Криму вимагає заборонити проведення в Сімферополі будь-яких масових акцій представників кримських організацій Конгресу українських націоналістів, Української народної партії, Народного Руху України, Української республіканської партії «Собор», оскільки вважає, що вони несуть «деструктивний характер».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві голови «Російського молодіжного центру», депутата Верховної Ради Криму Андрія КОЗЕНКА.

«Російський молодіжний центр» Криму нагадує, що днями представники КУН та інших правих сил пікетували Генконсульство Росії в Сімферополі. «Пікетники особливо цинічно і образливо висловлювалися в усній формі і в своїх гаслах по відношенню до Російської Федерації, російських за національністю громадян, зокрема й проживаючих у Криму. «Російський молодіжний центр» Криму вважає неприпустимою подібну поведінку по відношенню до дружньої і братської країни – Росії, а також до росіян за національністю і засуджує спроби українських націоналістів посіяти ворожнечу між слов`янськими народами, принизити їх честь і гідність», - говориться в заяві. «Російський молодіжний центр» вважає, що саме завдяки подібним акціям "суспільство України і розколюється на дві частини: Південний Схід України і Західні області".

У зв`язку з цим «Російський молодіжний центр» звертається до мера Сімферополя і міськради з проханням «звернутися в судовому порядку про заборону проведення будь-яких масових заходів зазначених організацій українських націоналістів на території міста Сімферополя, в основі своїй вони несуть деструктивний характер для кримського суспільства».

Також Російський молодіжний центр Криму звертається до Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим для розгляду питання «про деструктивну діяльність зазначених організацій і заборону їх діяльності на території Криму».

У коментарі УНІАН лідер Кримської організації КУН Василь ОВЧАРУК заявив, що Конгрес українських націоналістів і його політичні союзники виступають не проти Росії, а проти дій і заяв окремих російських чиновників, "які претендують на суверенність Української держави". «Конгрес українських націоналістів – це організація, яка бореться за розвиток самостійної і соборної Української держави, її інтелектуальних сил. Це основа основ», - наголосив В.ОВЧАРУК.