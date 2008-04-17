Ющенко: хіба жителі Києва живуть не за тією Конституцією, що в Донецьку?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що вибори Київського міського голови мають проходити в один тур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на брифінгу після Всеукраїнської конференції «З любов`ю і турботою до дітей».

Полемізуючи з цього питання, Президент запитав: «Чому мер Донецька обраний в рамках однотурного голосування, в Обухові – мер обраний в рамках однотурного голосування, у Вінниці, Житомирі, Сумах і т.д., а в Києві за 36 днів до голосування необхідно робити повторне голосування». В.ЮЩЕНКО зазначив, що вибори в Києві - дострокові. «Хіба жителі Києва живуть не за тією Конституцією, що в Донецьку? Чому претензія тут до місцевого виборця», - запитав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, «якщо у нас назріла сьогодні дискусія про виборну систему до місцевих органів самоврядування - давайте це зробимо. Але не потрібно робити спеціальних політтехнологій, якщо немає єдиного кандидата, якщо немає домовленості…».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що в 2004 році було ліквідовано поріг явки на виборах до місцевих органів самоврядування, і «сьогодні це демократична модель виборів». «Я хотів би не плутати виборчу технологію з вимогами демократії», - наголосив Президент.