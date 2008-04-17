Зареєстровано ще 13 кандидатів у мери Києва (прізвища)
23:44, 17 квітня 2008Політика
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Загалом їх уже 61
Київська міська територіальна виборча комісія сьогодні зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови 13 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, КМТВК зареєстровані 11 самовисуванців: Марія ЛЕБЕДЄВА, Віктор НІЖИНСЬКИЙ, Олег СИЧОВ, Віктор СПІРІДОНОВ, Костянтин ЖОЛЬ, Юрій ІВАНОВ, Володимир БОНДАРЕНКО, Олександр ГАЛАК, Микола ГРАБАР, Валентин ОЛІЙНИК, Анатолій ВАСИЛЕНКО.
Також тервиборчком зареєстрував Хачатура ХАЧАТУРЯНА, висунутого політичною партією «Совість України», та Ганну СКРИПНИК від Української народної партії.
Таким чином, на сьогодні зареєстровано 61 кандидата в мери Києва.
Позачергові вибори столичного міського голови призначені на 25 травня.
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