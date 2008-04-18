Опозиція ставить умову Ющенку

Приватизація – не метод поповнення національного бюджету, переконаний Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в Донецьку.

"Питання приватизації ми не повинні розглядати як метод поповнення національного бюджету, - сказав Президент, - Якщо ми так поставимо питання, ми за кілька місяців можемо розвалити те, що називається національною економікою".

Він підкреслив, що "приватизація - це не розпродаж тільки для того, щоб вирішити бюджетну тему".

В.ЮЩЕНКО нарікає на те, що "Україна п`ять років живе без концепції приватизації".

Також глава держави сказав, що опозиція сьогодні ставить йому умову: "Пан Президент, якщо кожен понеділок у нас з`являтиметься ініціатива з приватизації того або іншого напряму, ми, як опозиційна сила, таку політику не сприймемо". "Очевидно, в цьому є сенс", - сказав В.ЮЩЕНКО.