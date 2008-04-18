Ющенко про НАТО: нас більше не хочуть, ніж хочуть

Україна сьогодні "жодної загрози будь-кому не несе", заявляє Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Про це він сказав учора в Донецьку на Всеукраїнській конференції "З любов`ю і турботою до дітей".

Як передає кореспондент УНІАН, торкаючись питання вступу України до НАТО, він відзначив: "Чесно хочу сказати – нас більше не хочуть, ніж хочуть". І додав: "Це політика для України, а не проти когось. Жодної нової загрози будь-кому ми не несемо, жодної загрози".

Президент пояснив, що 14 років тому Україна позбулася ядерних боєголовок, стала без`ядерною державою, і "це був планетарний вчинок, ми внесли колосальний внесок у світову безпеку".

"Ми повинні мати основу міжнародної безпеки, це право нашої країни, право нашого народу", - підкреслив В.ЮЩЕНКО. За його словами, "безпеку можна забезпечити тільки механізмом колективної гарантії". При цьому Президент зробив наголос, що він "не хотів би, щоб це розділяло українське суспільство".

"Ми не говоримо сьогодні про вступ, або не вступ (до НАТО). Ми зараз говоримо про інтенсивні наші відносини, не більше, - акцентував глава держави. - А потім, коли прийде момент, ми найдемократичнішим способом дамо відповідь – ми хочемо, або не хочемо йти".

"Але тут я хочу підкреслити – ми суверенна держава, а суверенна – це означає та держава, яка... не користується підказками з одного, другого, або з третього боку. Ми маємо унікальну, мудру націю, вона не дурніша, ніж інша європейська нація", - сказав В.ЮЩЕНКО.