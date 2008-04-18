Луценко розцілувався з Ахметовим

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко приготував нагороду для Бориса Колесникова. Про це він у присутності журналістів повідомив Б. Колесникову і Р. Ахметову в Донецьку, на стадіоні “Шахтар”, де чекали Віктора Ющенка.

За словами кореспондента “Острова” Луценко в касці з`явився на стадіоні несподівано для Ахметова і Колесникова. При зустрічі, міністр обнявся з і поцілувався з Ахметовим. Після цього він потиснув руку Борису Колесникову.

«Все не можу Вам віддати найціннішу нагороду. Не знав що Ви будете на стадіоні. Але вона Вас чекає в Києві. Там я обов`язково її вручу Вам», - сказав міністр Б. Колесникову.

Потім приїхав Президент і журналісти не змогли уточнити, яку ж нагороду приготував Луценко для Колесникова.

Раніше, Борис Колесников неодноразово звинувачував Юрія Луценка в організації фальсифікації кримінальної справи, через яку Б. Колесников три місяці просидів у київському СІЗО.