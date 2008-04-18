Тимошенко призначила чергових на вихідні дні

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 595-р від 10 квітня 2008 року затвердив графік чергування посадовців у вихідні дні: 26 квітня – 4 травня та 9 – 11 травня.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, 26, 29 квітня, а також 9 та 11 травня чергуватиме віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, 27, 30 квітня, а також 3 та 10 травня – віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, 28 квітня, а також 1, 2 та 4 травня – віце-прем’єр Григорій НЕМИРЯ.

Уряд також доручив керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади встановити чергування керівних працівників на зазначений період, а графіки чергувань подати Кабінету Міністрів України.