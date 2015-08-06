Україна переконана в необхідності створення вільного від ядерної зброї світу - МЗС

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі МЗС України у зв’язку з 70-ми роковинами атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі.

«У ці дні світ згадує трагедію японських міст Хіросіма і Нагасакі, які 70 років тому стали об’єктом застосування атомної зброї. Україна розділяє з японським народом тягар болі його трагічного минулого. Ця жахлива трагедія показала катастрофічну силу ядерної зброї і стала викликом світовій спільноті у забезпеченні стабільного миру у світі», - зазначають у МЗС.

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«Ми твердо переконані, що міжнародна система безпеки може бути забезпечена лише шляхом зміцнення режимів ядерного роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення. Ключовою передумовою цих процесів є дотримання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також набрання чинності Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Україна, добровільно відмовившись від ядерної зброї, за роки своєї незалежності продемонструвала всьому світу свою цілковиту відданість справі ядерного нерозповсюдження та роззброєння. Ми переконані в необхідності створення світу, вільного від ядерної зброї», - йдеться у коментарі.

У МЗС України заявляють: «Усвідомлюючи жорстокі уроки історії, світова спільнота має докласти максимальних зусиль задля упередження та подолання нових загроз ядерного озброєння».