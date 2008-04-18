Партія регіонів завтра перестане жити за марксизмом

Партія регіонів на своєму з’їзді 19 квітня має намір затвердити лівоцентристську ідеологію.

Про це повідомив народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (Партія регіонів) в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 74 від 18 квітня 2008 року).

“Ми вирішили чітко сформулювати тезу щодо ідеологічного спрямування Партії регіонів. У світі є дуже впливові партії, які не вписуються в чітке розмежування на ліві - праві. Це тільки у нас постійно доводять, що третього не дано - досі живемо за марксизмом. “Регіони” обрали лівоцентризм, за якого держава, по-перше, бере на себе максимальну відповідальність за соціальну політику, а по-друге, зберігає за собою певні важелі впливу на економічні процеси - не прямого, але суттєвого”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, Партія регіонів також планує приєднатись до Європейської соціалістичної партії. “До речі, показово, що у нас на з’їзді буде делегація Європейської соціалістичної партії, про приєднання до якої ми будемо вести мову”, - додав він.

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що лівоцентристська ідеологія не суперечить наявності в партії багатьох представників потужного капіталу. “Шведські соціалісти теж мають велику частину серйозного капіталу, який працює в рамках лівоцентристської моделі. Євросоціалізм відрізняється від популістського радянського тим, що передбачає: гроші на соціальні програми не падають з неба, а надходять від бізнесу, який їх повинен заробити. У європейській соціалістичній доктрині держава, створюючи в іншому сприятливі умови для розвитку бізнесу, при цьому бере з нього задля забезпечення широких соціальних програм великі податки, але, звісно, повністю відкрито”, - пояснив депутат.

Водночас, Т.ЧОРНОВІЛ переконаний, що Партія регіонів мала обрати правоцентристську ідеологію. “На мою особисту думку, ми повинні бути правоцентристами. Але я опинився у меншості. Та це можна стерпіти, бо європейський соціалізм усе одно набагато правіший, ніж українські ліберали. І це принаймні краще, ніж як у БЮТ: то вони крайні праві, то лівішають і вступають у Соцінтерн, то знову стали правими”, - підкреслив Т.ЧОРНОВІЛ.