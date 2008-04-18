Яценюк поставив парламенту три з мінусом

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє про неможливість завершення розгляду законопроекту про Кабмін через відсутність доповідача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні парламенту після вимог деяких депутатів завершити розгляд законопроекту в другому читанні. «Я просив учора і просив сьогодні рішення комітету щодо заміни доповідача, і такого рішення немає», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як відомо, доповідав по даному законопроекту народний депутат України Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ. Він відсутній на пленарному засіданні, але перед початком роботи ВР він був у сесійній залі.

А.ЯЦЕНЮК, оцінюючи роботу парламенту, зазначив, що «це «три з мінусом», але це наша спільна робота». Він додав, що загалом розглянуто 174 питання.