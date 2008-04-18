Де Цушко? (версія Генпрокуратури)

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що останнім місцем перебування екс-міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА була Москва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О. МЕДВЕДЬКО сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

На запитання журналістів, чи справді останнім місцем перебування В. ЦУШКА була Москва, О. МЕДВЕДЬКО відповів коротко: "Так!".

"дійсно, ЦУШКО знаходився в Росії. Був він і в далекому зарубіжжі, де проходив курс лікування. Потім він переїхав до Москви, де також проходив курс лікування", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він також підтвердив, що "дійсно, слідчий, керівник одного зі слідчих підрозділів Генеральної прокуратури України, приїжджав до В.ЦУШКА".

О.МЕДВЕДЬКО підкреслив, що поки що "нічого не коментуватиме".

"Я слідчого після Москви не бачив. Ось коли я з ним зустрінуся, почую його інформацію, подивлюся документи, які він привезе, після цього тільки я можу коментувати інформацію стосовно В. ЦУШКА", - додав генеральний прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на брифінгу заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що слідчий Генеральної прокуратури України пред`явив звинувачення В.ЦУШКУ в справі про захоплення будинку Генпрокуратури 24 травня минулого року.

За його словами, сьогодні слідчий прокуратури перебуває в Росії, де В.ЦУШКО знаходиться на лікуванні, і проводить відповідні слідчі дії, зокрема, за сприяння Посольства України в Росії.

Того ж дня в Соціалістичній партії України заявили, що член партії, колишній міністр внутрішніх справ В.ЦУШКО знаходиться на лікуванні в Німеччині, а не в Росії, як заявляв заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. У зв`язку із захопленням 24 травня 2007 року будинку Генеральної прокуратури були порушені кілька кримінальних справ, зокрема за фактами перевищення влади і службових повноважень міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ і співробітниками МВС, а також перешкоджання співробітникам оперативно-слідчої групи СБУ у виконанні службових обов`язків.

26 вересня 2007 року, В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня 2007 року В.ЦУШКО прийняв рішення про відставку з посади міністра через погіршення стану здоров`я.

4 квітня 2008 року лідер Соцпартії О.МОРОЗ заявляв, що В.ЦУШКО знаходиться в Німеччині, де лікується від наслідків отруєння.