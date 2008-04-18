Людина Ахметова відсікла Януковича від підготовки нової програми Партії регіонів?

На з`їзді Партії регіонів, який відбудеться завтра, 19 квітня, може бути презентований новий варіант партійної програми, до якого не ввійшли ключові іміджеві антинатовські і мовні посили.

Про це пише тижневик «Комментарии» з посиланням на свої джерела в Партії регіонів.

Як повідомило джерело, підготовкою програми займався народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ, при цьому від процесу була повністю відсічена внутріпартійна група лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА. Нова програма партії буде «міксом кращих політичних ідей і християнсько-демократичних цінностей».

Крім того, за даними «Комментариев», група партійних реформаторів на чолі з Б.КОЛЕСНІКОВИМ також представить на з`їзді свій проект нового статуту Партії регіонів, яким обмежуються повноваження партійного лідера.

Водночас, зазначає видання, на з`їзді може бути презентований альтернативний проект партійного статуту, який, навпаки, передбачає відчутне посилення ролі керівника партії. Президію Партії регіонів пропонується перейменувати в політбюро, і цей орган за своїм власним бажанням зможе делегувати партійному лідеру партії будь-які свої повноваження. Розробку даного проекту статуту здійснювала група під загальним керівництвом народного депутата Миколи АЗАРОВА, – пишуть «Комментарии».