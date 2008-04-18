Голова Держрезерву заявляє, що дешеві продукти на ринок не пускає Балога

Голова Державного комітету України з державного матеріального резерву Михайло ПОЖИВАНОВ стверджує, що керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА погрожував йому у разі, “якщо хоч один кілограм м’яса з Держрезерву потрапить на ринок”.

Про це йдеться у заяві М.ПОЖИВАНОВА, переданій агентству УНІАН.

“До мене, голови Державного комітету України з державного матеріального резерву Михайла ПОЖИВАНОВА, 17 квітня цього року зателефонував голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА і сказав приблизно наступне: „Життя нам всім дається один раз, і це значить, що далеко не всі постанови уряду треба виконувати. Якщо хоч один кілограм м’яса з Державного резерву потрапить на ринок, у тебе вже завтра будуть великі проблеми з усіма правоохоронними органами і жоден мандат тебе не врятує…”, - зокрема стверджує М.ПОЖИВАНОВ.

При цьому він зазначає: “Мене мало хвилюють відверті погрози БАЛОГИ, але мені дуже прикро, що сьогодні президентський секретаріат очолює людина, яка вдається до напівкримінальної риторики та влазить до питань, які її жодною мірою не стосуються.

Тепер мені зрозуміло, чому майже не виконується постанова Кабінету міністрів за №55 про інтервенцію борошна для хлібобулочних виробів масового вжитку та інші антиінфляційні заходи Уряду. Очевидно, що губернатори областей, від яких багато в чому залежить виконання антиінфляційних ініціатив Кабінету міністрів, теж мали подібні розмови з БАЛОГОЮ”.

М.ПОЖИВАНОВ заявляє: “Ринок сьогодні може забезпечити зниження цін на основні продукти харчування, але це не відбувається, тому що керівник президентського секретаріату блокує всі дії уряду в цьому напрямі.

Для мене абсолютно очевидно, що сьогодні керівник Секретаріату зосередився на тому, щоб не дати урядові боротися з інфляцією. Всі сили Секретаріату кинуто на те, щоб не дати дешевим продуктам потрапити на ринок, щоб зберегти високі ціни і цим дискредитувати діяльність Кабінету міністрів України. Це – занадто висока ціна задля задоволення амбіцій БАЛОГИ”.

Свою заяву М.ПОЖИВАНОВ закінчує словами: “Я попереджаю керівника секретаріату, - якщо він і далі буде у таким спосіб боротися з урядом, якщо він хоч одним пальцем втрутиться в діяльність Держрезерву та зриватиме виконання антиінфляційних ініціатив Кабінету міністрів, то відповідальність за інфляцію ляже не на нього, а на Президента України”.