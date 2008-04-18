Затулін розпереживався, що Партію регіонів розколюють

Перший заступник голови комітету Державної думи у справах СНД Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що прихильники «атлантичного вибору України» вдаються до спроб розколоти Партію регіонів.

Таку думку К.ЗАТУЛІН висловив на офіційному сайті російської партії влади «Єдина Росія».

«Насамперед, зацікавленим особам і політичним конкурентам не вигідна співпраця «Єдиної Росії» і Партії регіонів, спрямована на зміцнення дружби і співпраці між нашими країнами і народами. Далі. Партія регіонів, фактично, є найбільшою політичною силою, яка стримує вступ України в НАТО. Це ще раз підтвердив проведений у Сєверодонецьку в березні з’їзд депутатів усіх рівнів. Логічно, що прихильники «атлантичного вибору» України прагнуть до дестабілізації і розколу партії», - сказав К.ЗАТУЛІН.

На його думку, причиною для спроб розколоти Партію регіонів є також послідовність її позиції щодо розподілу повноважень гілок влади і розвитку регіонального самоврядування. «Супротивники такого курсу зацікавлені в здрібненні партії, в створенні на її електоральному полі що конкуруючих, зайнятих взаємним політичним знищенням, структур. Першим кроком у цьому напрямку і є поширення провокаційних чуток, покликаних зіштовхнути лобами керівництво Партії регіонів і російських організацій України», - вважає депутат Держдуми РФ.