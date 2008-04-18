Луценко пояснив, чому він став рідше з`являтися «на телевізорах»

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО позитивно оцінює свою діяльність і заявляє, що він не належить до тих політиків, які працюють під виборчу кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції. (Ю.ЛУЦЕНКО очолив виборчий список НУ-НС на виборах у Київраду – УНІАН).

«Я не належу до тих політиків, які працюють тільки під час виборів або під виборчу кампанію», - зазначив міністр.

«Напевно, багато хто помітив, я рідко став проводити прес-конференції, з`являтися на телевізорах, робити гучні заяви, проте, робота йде», - додав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «робота йде непогано, хоча було б ще краще, якби міліція могла доводити до суду посадові злочини».

Міністр акцентував: «Те, що мені дано законом на посаді, на якій у мене мінімальні шанси на успіх, враховуючи незмінність прокуратури і суду, я робитиму від першої і до останньої хвилини те, що від мене залежить».

Ю.ЛУЦЕНКО перерахував, що, наприклад, від нього залежить, що на 400 трупів стало менше на дорогах, що завдано удар по трамадолу, тому він цим пишається. «Але якщо від мене не залежить, чи сяде РУДЬКОВСЬКИЙ за посадові злочини, я все, що міг зробив, передав матеріали у прокуратуру…», - сказав міністр.

На закінчення він запевнив: «Не хочу подати себе ані героєм, ані жертвою, я просто роблю те, що мені доручено урядом у моєму конкретному напрямі».