Кільчицька обіцяє назвати забудовників центру Києва, які ховаються за мандатами

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявила, що столична влада оскаржить рішення суду про законність виділення компанії “Житлобуд” землі під будівництво житлового будинку на території Жовтневої лікарні

Про це йдеться у коментарі І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

За її словами, столична влада готова пройти всі судові інстанції, щоб захистити киян від незаконних забудовників. Відповідні позови до суду вже готуються.

«Незважаючи на те, що вчора Шевченківський суд виніс ухвалу на користь незаконних забудовників Жовтневої лікарні, київська влада має намір пройти всі судові інстанції, аби довести киянам, що правда – на їхньому боці. Ані мандат депутата Верховної Ради, ані будь-яка інша посада не дає права забудовникам нехтувати інтересами киян і виступати проти їх законних вимог», – сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Також заступник голови КМДА заявила, що перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ дезінформував киян, що нібито після його звернення до забудовника території Жовтневої лікарні той відмовився від будівництва.

«У той час, коли він говорив про відмову забудовника від ведення будівництва на території Жовтневої лікарні, представник КУРОВСЬКОГО відкрито в суді підтвердив плани подальшої забудови лікарні... ТУРЧИНОВ таким чином прикрив одного з найскандальніших київських забудовників і свого колегу-однопартійця від БЮТ», – сказала вона. (Іван КУРОВСЬКИЙ, народний депутат від БЮТ, очолює «Житлобуд» - УНІАН).

«Ми продовжуємо обнародувати списки всіх забудовників історичної частини Києва, які ховаються за мандатом депутата Верховної Ради або намагаються сховатися за мандатом депутата Київради. Кияни знатимуть поіменно тих, хто на місці дитячих майданчиків, скверів і парків веде елітне будівництво», – заявила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, за даними першого віце-прем`єр-міністра України О.ТУРЧИНОВА, 28 березня ц.р. ТОВ «Фінансово-будівельна компанія Житлобуд» в односторонньому порядку ухвалило рішення зупинити будівництво житлового будинку по вулиці Шовковичній, 39/1-А в м. Києві (на території Жовтневої лікарні).

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зупинив будівництво житлового будинку на території Олександрівської (Жовтневої) клінічної лікарні у зв`язку з виявленими порушеннями, підписавши відповідне розпорядження від 31 березня 2008 року.

16 квітня Шевченківський районний суд Києва визнав законним виділення компанії «Житлобуду» землі під будівництво житлового будинку по вул. Шовковичній, 39/1 (на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні).