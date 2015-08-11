Кандидатом в мери від БПП став фігурант реєстру корупціонерів

Про це в ефірі телеканалу «Рада» повідомив політичний експерт Валентин Гладких.

«Владі треба поміркувати над тим, кого вони висувають на місцевих виборах. Сьогодні у списки президентської партії потрапляють люди з не дуже чистою біографією. Приклад тому – БПП висуває кандидатом на мера Умані Олександра Цебрія, якого внесли до реєстру корупціонерів», - пояснив Гладких.

Нагадаємо, раніше голова БПП «Солідарність» в Черкаській області Василь Фурман оголосив, що кандидатом від партії в місті Умань буде Олександр Цебрій.

Пізніше Цебрія було включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення Міністерства юстиції України на підставі протоколу про корупцію.

Як зазначається, можновладець, користуючись службовим становищем, передав землі комунальної власності під «Квітковий павільйон» у свою власність.