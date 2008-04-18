Дружина, теща і діти Ющенка - у глибокому шоці від заголовку в газеті

Дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО висловлює обурення з приводу появи в деяких українських ЗМІ формулювань про нібито смерть її чоловіка.

“Я та вся моя родина вкрай стурбовані окремими заголовками та тоном публікацій, які з’явилися сьогодні в деяких українських ЗМІ, і де йдеться про мого чоловіка Віктора ЮЩЕНКА.

Я, моя 81-річна мама, наші діти і досі перебуваємо у стані глибокого шоку від поданого у газеті «Вечірні вісті» заголовку «Ющенко УМЕР!», - йдеться у переданій УНІАН заяві К.ЮЩЕНКО.

За її словами, “таке формулювання про нібито смерть близької нам людини, а також інші подібні заяви, я та моя родина можемо сприймати тільки як погрозу життю мого чоловіка В.ЮЩЕНКА”.

К.ЮЩЕНКО наголосила, що вдавання до погроз та спекуляцій на тему смерті є ознакою низьких етичних стандартів журналістики. “Мені прикро, що поняття «свобода слова» сприймається деякими журналістами як свобода від людської гідності та моральних принципів”, - сказала вона.

За словами К.ЮЩЕНКО, “наша родина неодноразово отримувала листи, в який містилися подібні погрози, за часів опозиційної діяльності мого чоловіка. Але я ніколи не думала, що побачу такі погрози на першій шпальті популярного видання. Ми вже пережили замах на життя та спробу фізичного знищення мого чоловіка, які супроводжувалися безпрецедентно брудною інформаційною кампанією”.