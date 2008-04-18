БЮТ вітає рішення Конституційного суду

Блок Юлії Тимошенко вітає рішення Конституційного Суду України, яке чітко регламентує прийняття законів та Конституції України на загальноукраїнському референдумі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це заявив народний депутат, член БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Протягом останніх півроку БЮТ наполегливо відстоював позицію і пояснював українському суспільству, що Конституцію України не можна приймати антиконституційним шляхом. Ті, хто таким чином намагається змінити Конституцію України не лише ставлять під загрозу демократію в країні – такі дії можуть призвести до втрати її суверенітету», - сказав він.

За словами А.ПОРТНОВА, «своїм рішенням Конституційний Суд постановив: для того, щоб проводити конституційний референдум – спочатку необхідно внести зміни до діючої Конституції України, тобто, через Верховна Рада України».

«З огляду на це, ми можемо заявити, що опоненти БЮТ, які блокували створення Тимчасової спеціальної комісії з питань внесення змін до Конституції України – не мали для цього жодних юридичних підстав», - наголосив він.

А.ПОРТНОВ зазначив, що Конституційний Суд фактично зобов’язав парламент взяти на себе всю відповідальність за конституційний процес у державі.

«Ситуацією довкола змін до Конституції, прийняттям її на референдумі і таке інше – Президент України тривалий час тримав у напрузі як парламент, так і українське суспільство. Після сьогоднішнього рішення КС – у Президента розпочався зворотній відлік часу», - заявив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 квітня, КС оприлюднив рішення у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення ряду положень Конституції (справа про прийняття Конституції та законів на референдумі.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам голова КС Андрій СТРИЖАК, згідно з цим рішенням, нова Конституція України не може бути затверджена на всеукраїнському референдумі без рішень Верховної Ради.