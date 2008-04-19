Огризко відреагував на заяву про можливе приєднання півдня України до Молдови

Питання територіальної цілісності України не є предметом обговорення.

Про це сказав міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”, № 15 (19 - 25 квітня 2008 р.), коментуючи заяву президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ про можливе приєднання півдня України до Молдови.

«Ми виходимо з того, що питання кордонів, територіальної цілісності держав не є предметом обговорення», - підкреслив український міністр.

В.ОГРИЗКО нагадав, що МЗС України звернулось до румунської сторони за роз’ясненнями з приводу поширеної ЗМІ заяви Т.БЕСЕСКУ, до отримання яких офіційно не коментуватиме це питання.

Він висловив жаль з приводу того, що не всі у Румунії підтримують ідею підписання румунсько-молдовського договору про кордон і навіть договору про дружбу. «Україна виходила і виходить з того, що Молдова - це суверенна, незалежна держава», - наголосив міністр.

В.ОГРИЗКО повідомив, що Україна і Молдова вже демаркували дві третини спільного кордону, і висловив сподівання, що цього року сторони досягнуть згоди стосовно початку демаркаційних робіт на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону.

«По завершенню цих робіт Україна підпише з Молдовою договір про державний кордон. Тим самим питання про проходження кордону між Україною і Молдовою буде раз і назавжди закрито», - наголосив голова українського зовнішньополітичного відомства.