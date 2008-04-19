Москаль: перестрілка між Балогою і Тимошенко вийшла за межі здорового глузду

Народний депутата Геннадій МОСКАЛЬ (фракція «Наша Україна – Народна самооборона» вважає, що в Україні назріла необхідність перевиборів усіх місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ сказав під час прес-конференції в Луганську. При цьому він висловив упевненість, що такі вибори повинні проводитись на мажоритарній основі аж до міських рад. «Вибори до обласних рад повинні пройти за змішаною системою 50 на 50», - вважає Г.МОСКАЛЬ.

Він також відзначив, що Україні не підходить парламентсько-президентська форма правління. «Треба робити або парламентську республіку, або президентську, бо спільний варіант нікуди не годиться», - сказав Г.МОСКАЛЬ. За його словами, «в такій анархії і безладі, в яких ми живемо, потрібна сильна президентська влада». На його думку, «те що склалося в Україні і та перестрілка, яка відбувається між Секретаріатом Президента і прем`єр-міністром, вийшло за межі здорового глузду, і їй має бути покладено край. Це треба припинити». Він також упевнений, що така посада як глава Секретаріату Президента не є конституційною: «він повинен забезпечувати роботу Президента, а не коментувати ситуації».