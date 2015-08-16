Прощання з Єремеєвим у Луцьку (фоторепортаж)

Під час панахиди, яка відбувалася у верхньому храмі Свято-Троїцького Собору УПЦ КП, були присутні рідні, друзі та найближчі люди.

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Віддати останню шану прибули, зокрема, народні депутати України 8-го скликання Володимир Литвин, Сергій Мартиняк, Степан Івахів, Ігор Лапін, Катерина Ващук, міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, який свого часу був генеральним директором групи компаній “Континіум”, Луцький міський голова Микола Романюк, голова Волинської обласної державної адміністрації Володимир Гунчик.

Також серед присутніх на похороні помітили Андрія Деркача, Леся Довгого, екс-губренатора Волині Олександра Башкаленка, екс-нердепа Михайла Папієва, Михайла Поплавського, екс-голову Держкомрезерву Юрія Благодиря, Оксану Продан та екс-голову НБУ Степана Кубіва.

Як повідомляв УНІАН, Єремеєв отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. Вдень 26 липня він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні, потім його планували перевезти до Києва. 28 липня Єремеєва доставили на лікування за кордон, в одну з європейських клінік.

12 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Єремеєв помер у закордонній лікарні.

Єремеєв народився у 1968 році в селі Острожець Млинівського району Рівненської області. У 1992 році створив приватне підприємство “Континіум” (нафтопереробка, АЗС, харчова промисловість). Був народним депутатом IV, VII та VIII скликань, обраним в окрузі №23, Волинська область.

У ВР VII скликання став співголовою депутатської групи "Суверенна європейська Україна". У ВР VIII скликання був обраний головою групи "Воля народу".