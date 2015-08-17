Засідання ради ОБСЄ з питання конфлікту на Донбасі відбудеться 19 серпня

За ініціативи сербської делегації, що нині головує в Постійній раді ОБСЄ, відбудеться чергове засідання, на якому виступить з доповіддю про ситуацію на сході України голова Спеціальної моніторингової місії Ертугрул Апакан та проінформує членів ради про здійснені заходи стосовно урегулювання конфлікту, повідомляє прес-центр ОБСЄ.

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Як очікують в секретаріаті організації, на засіданні постійної ради обговорюватиметься черговий виток насильства на Донбасі, де в останні дні, згідно зі звітами наглядової місії, збільшилася кількість порушень перемир'я і знову від обстрілів гинуть мирні жителі.

Засідання відбудеться з огляду на загострення ситуації у зоні бойових дій та загибелі мирних жителів.

Нагадаємо, що в наслідок обстрілу бойовиками передмістя Маріуполя загинуло двоє осіб та шестеро отримали поранення, в тому числі дитина. Також після обстрілу Красногорівки загинув один мирний мешканець.