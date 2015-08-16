Глава МЗС Німеччини назвав ситуацію на Донбасі "вибухонебезпечною"

Про повідомляє ТСН із посиланням на німецьке видання Bild am Sonntag.

"Ситуація в східній Україні є вибухонебезпечною. Багато поставлено на карту. Якщо сторони не стануть на стежку мирного врегулювання, ми потрапимо на новий виток військової ескалації", - Штайнмайєр.

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У зв'язку з цим Штайнмайєр закликав українську та російську сторони якомога швидше провести зустріч між військовими представниками учасників конфлікту і співробітниками ОБСЄ, щоб домовитися про відведення зброї.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському колезі Петру Порошенку новий формат мирних переговорів щодо ситуації на Донбасі: за участю найсильніших європейських держав, а також країн-сусідів України, зокрема й Польщі.