Лідера закарпатського ДУК "Правий сектор" оголосили в розшук

Відповідна інформація розміщена на сайті МВС України.

Стойка оголошений у розшук сьогодні, 18 серпня, а зник він 17 серпня. Він значиться у переліку осіб, які переховуються від органів влади. Стаття звинувачення - ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Водночас, народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook написав, що Стойка "воює на передовій з російськими терористами" і нещодавно був поранений.

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Як повідомляв УНІАН, МВС називає ключовою особою збройного конфлікту в Мукачевому очільника "ПС" на Закарпатті, колишнього працівника міліції Стойку. За даними МВС, 32-річний Стойка під час служби в органах внутрішніх справ двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності - у 2007 та 2009 роках. У липні 2009 року він був звільнений з органів внутрішніх справ за службову невідповідність.

У березні цього року Стойка був призначений наказом командира ДУК "Правий сектор" Андрія Стемпіцького комбатом 1-го запасного батальйону ДУК "ПС".

У Мукачевому 11 липня сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За Конфлікт виник між учасниками "ПС" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.