МВС назвало ключову особу збройного конфлікту в Мукачевому: ним виявився екс-міліціонер

Інформація про це розміщена на офіційному сайті МВС України.

«Роман Стойка, командир 1-го (Закарпатського) запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор», є ключовою особою збройного конфлікту в Мукачеві. Про це він сам підтвердив у відео, відзнятому у польових умовах після резонансних подій за участю закарпатських "правосекторівців" та особами з оточення народного депутата, екс-"регіонала" Михайла Ланьо», - йдеться у повідомленні.

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За відомостями МВС, 32-річний Стойка під час служби в органах внутрішніх справ двічі притягувався до дисциплінарної відповідальності у 2007 та 2009 роках. У липні 2009 року він був звільнений з органів внутрішніх справ відповідно п. 64 «службова невідповідність» Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

Уродженець смт Вишково Хустського району Закарпатської області Стойка у 2007 році закінчив Ужгородський національний університет. Службу в органах внутрішніх справ проходив з лютого 2006 року на посаді оперуповноваженого відділення карного розшуку Ужгородського міського відділу УМВС України в Закарпатській області.

За повідомленням, у березні цього року Стойка був призначений наказом командира Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор» Андрія Стемпіцького комбатом 1-го запасного батальйону ДУК «ПС».

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектору", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.