У Росії поновлюються дебати у суді в справі Сенцова та Кольченка

У середу, 19 серпня, в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону відновляться дебати у справі українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких у Росії звинувачують в організації терактів у Криму, про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на "РИА новости".

Як зазначено у повідомленні, засідання суду розпочнеться о 10:00.

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Нагадаємо, що раніше один із головних свідків справи Геннадій Афанасьєв відмовився давати свідчення проти Сенцова та Кольченка.

Сенцова і Кольченка заарештували навесні 2014 року в Криму, звинувативши у приналежності до забороненої в Росії організації "Правий сектор". За версією слідства, активісти планували здійснити диверсійно-терористичні акти в ряді кримських міст. Кольченку загрожує мінімум 10 років позбавлення свободи, а Сенцову - 20. Обидвоє заперечують свою вину.



