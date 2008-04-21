Черновецький сів писати «Сповідь мера»

Мер Києва Леонід Черновецький вирішив написати книгу про свою роботу в Київській міській раді.

Майбутній твір пера Черновецького називатиметься "Сповідь мера", пише КП в Україні.

"Я, до речі, скоро презентую свої враження про роботу в Київраді... це буде маленька книга, вона називатиметься "Сповідь мера", - похвалився Черновецький під час суботника в парку Перемоги.

Він вважає, що йому є про що написати, особливо якщо пригадати смішні випадки.

Як приклад він нагадав, як під час сесії Київради, його за палець укусив депутат Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко Анатолій Семинога.