Колесников нагороди не дочекається - Луценко пожартував

Міністерство внутрішніх справ не має ніяких формальних підстав для нагородження Бориса Колесникова. Про це міністр внутрішніх справ Юрій Луценко сказав в інтерв`ю "Острову", відповідаючи на запитання про підстави такої обіцянки самому Колесникову.

"Ви ж знаєте, що я людина, не позбавлена гумору. Я приїхав трохи раніше, ніж Президент, на стадіон, виявив там панів Ахметова і Колесникова, як там веселилися. Запитав, в чому справа. Вони кажуть: «Та ось, ми згадували, як в дитинстві билися, а тут тільки озирнулися – вже Луценко йде». Ну, раз така справа, і настрій веселий, я кажу: «В принципі, збираюся вручити вам нагороду, пан Колесників. Ви єдиний з фракції народних депутатів від Партії регіонів, який не голосував за комісію з перевірки діяльності Луценка. Навіть ось картка Раїси Богатирьової голосувала, людини, з якою у мене є дійсно часті зустрічі. Клюєв голосував. Природно, вся фракція голосувала, а тут ось така позиція Колесникова. Просто, я думаю, треба медаль за співпрацю з МВС все-таки вручити». Насправді все це, звичайно, тільки на рівні жартів. Я вважаю, що міністерство внутрішніх справ не має ніяких формальних підстав для нагородження пана Колесникова", - розповів Юрій Луценко.