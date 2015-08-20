Порошенко заявив про запобігання організації сепаратистських повстань у Харкові та Одесі

17:23, 20 серпня 2015
Політика
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Президент зазначив, що останнім часом Служба безпеки провела кілька блискучих операцій у Харкові та Одесі.

Порошенко / Фото УНИАН

Служба безпеки України у Харкові та Одесі запобігла організації сепаратистських повстань.

Про це президент України Петро Порошенко заявив під час церемонії вручення ключів від квартир співробітникам СБУ в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Порошенко зазначив, що останнім часом Служба безпеки провела декілька блискучих операцій у Харкові, Одесі, де ліквідувала сценарії розгортання центру сепаратистських повстань, затримавши агентів іноземних держав і забезпечивши мир та спокій громадян.

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