Порошенко заявив про запобігання організації сепаратистських повстань у Харкові та Одесі
17:23, 20 серпня 2015Політика
2896 0
Президент зазначив, що останнім часом Служба безпеки провела кілька блискучих операцій у Харкові та Одесі.
Петро Порошенко / Фото УНІАН
Служба безпеки України у Харкові та Одесі запобігла організації сепаратистських повстань.
Про це президент України Петро Порошенко заявив під час церемонії вручення ключів від квартир співробітникам СБУ в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Читайте такожСБУ цього року на Донбасі затримала понад 600 бойовиків - Порошенко
Порошенко зазначив, що останнім часом Служба безпеки провела декілька блискучих операцій у Харкові, Одесі, де ліквідувала сценарії розгортання центру сепаратистських повстань, затримавши агентів іноземних держав і забезпечивши мир та спокій громадян.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter