Прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія Тимошенко отримала посвідчення кандидата в депутати Київської міської ради. Про це повідомляє прес-служба її Блоку.

Як відомо, Тимошенко очолила передвиборчий список БЮТ до міської ради.

Прем’єр-міністр переконана, що її робота у міській раді принесе конкретну допомогу київській громаді.

„Це - демонстрація відповідальності перед Києвом за якість списку, за кожного депутата, за рішення, які приймаються”, - нагадала лідер БЮТ.

За словами Юлії Тимошенко, вона як депутат Київради особисто триматиме руку на пульсі всіх подій у Києві, та не допустить такої нахабної корупції, яка раніше існувала в міській раді у питаннях виділення землі і розпорядженні комунальним майном.

Юлія Тимошенко також висловила впевненість у тому, що її особиста участь у роботі Київради стане гарантією створення демократичної більшості у міськраді.