Довгий: у штабах наших конкурентів - паніка

«Віталій КЛИЧКО та його штаб відкрили черговий судовий фронт проти чинного київського мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - заявляє секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, коментуючи сьогоднішній розгляд позову Віталія КЛИЧКА до Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Окружним адміністративним судом Києва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської Ради.

«Я переконаний, що цей черговий позов не має правового підґрунтя. Це звичайна паніка, яку спричинили в штабах наших конкурентів електоральні настрої киян», - вважає ДОВГИЙ. За його словами, численні соціологічні дослідження засвідчують неминучу перемогу чинного міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на дострокових виборах.

«Таким чином, динамічне зростання рейтингу Леоніда Михайловича і його команди змушують наших опонентів вдаватися до дедалі більш цинічних і нечесних засобів, - переконаний секретар Київради. - Минулого тижня я попереджав, що такий стан речей може викликати у наших політичних опонентів бажання або зірвати виборчий процес у столиці, або ж здійснити спробу зняти нашого кандидата в мери та Блок Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з реєстрації під кінець виборчих перегонів».

«Схоже на те, що сьогодні саме до цього останнього сценарію вирішили вдатися штабісти Віталія КЛИЧКА», - підкреслив він.