Яценюк: Україна впорається з викликом, який їй кидає історія

Яценюк: В Україні здійснюються величезні зміни / Фото УНІАН

Про це він сказав під час випуску програми «10 хвилин з прем'єр-міністром», що присвячена Дню Незалежності, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«День Незалежності – це день національної єдності. День, коли наше гасло «Єдина країна» стає особливо актуальним і важливим. Наша єдність – це багатство у різноманітності. Розуміння спільності майбутнього, якщо навіть минуле у нас було різним. Це єдність у головному – відданості Україні й ідеалам свободи. Це відповідальність за нашу країну, яку усвідомлює кожний з нас», - зазначив глава уряду.

Як підкреслив Яценюк, в Україні здійснюються величезні зміни. Зокрема, за його словами, створюється боєздатна армія і ефективна поліція, система чесного правосуддя, триває робота над енергонезалежністю країни, реформуються всі сфери життєдіяльності суспільства.

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«Все це треба робити одночасно, робити під час війни і робити, що принципово, у суворій відповідності до чинного законодавства. Майдан дав нам право на кардинальні зміни, але не на свавілля і беззаконня. Світовий досвід свідчить, що подолати одне беззаконня іншим можна. Але те беззаконня, що візьме гору, часто буває гіршим за попереднє. Зрілість, яке виявило наше суспільство під час Революції гідності і війни з агресором і його найманцями, переконує: Україна впорається з викликом, що кидає їй історія», - наголосив Яценюк.

При цьому прем’єр підкреслив, що «ми маємо вести боротьбу не лише із зовнішнім ворогом, але і з безвідповідальністю, неорганізованістю, непрофесійністю. Зі зневірою і з сумнозвісним «все пропало, всі зрадили», яке підбурюється ворожою агентурою. Із звалищами брехні небачених масштабів. З уламками поваленого режиму, котрі чіпляються за награбоване. За відібрані в них заводи, свердловини, за можливість маніпулювати телеканалами і політиками».

Разом з тим, як наголосив Яценюк, «ми з вами заклали підвалини дуже важливих змін. Їх стіни іще зводяться. Але ці зміни вже є незворотними».

Він додав, що «незалежність є надійним фундаментом наших цінностей, нашого поступу, нашого майбутнього».