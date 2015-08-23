Яценюк пригрозив Кремлю міжнародним судом за анексію Криму

Про це заявив глава уряду Арсеній Яценюк 23 серпня у "10 хвилинах з прем'єр-міністром" з нагоди річниці Незалежності, передає "Українська правда".

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"Півострів, в який українці вклали стільки свого поту і праці, обов’язково буде українським. Це означає, що українська влада поверне в Крим знищені зараз Росією закон, свободи, права кримських татар, національних меншин та людську гідність", - зазначив глава уряду.

При цьому Яценюк заявив, що "ті, хто загарбав Крим, відправив терористів у Донецьк та Луганськ, будуть засуджені міжнародним правосуддям та історією".

Раніше сьогодні Яценюк заявляв, що за останні півтора року в Україні не просто відновлена, а фактично створена нова армія.

«Ця армія протистоїть російській військовій агресії. Жодна країна у світі сьогодні не воює з ядерною Росією», - наголосив прем'єр.