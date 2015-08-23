За півтора року в Україні фактично створили нову армію, здатну протистояти Росії - Яценюк

Про це він сказав сьогодні у Львові під час участі у церемонії відкриття Алеї Слави в Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Зокрема, як констатував глава уряду, українські Збройні сили за два останні десятиліття були повністю зруйновані. «Це була частина російського плану. Міністерство оборони, Генеральний штаб, вся система національної безпеки і оборони була нашпигована російською агентурою і українські Збройні сили умисно знищувалися. Ворог знав про стан справ у Збройних силах», - наголосив він.

Проте, за словами глави уряду, за останні півтора року в Україні «не просто відновлена, а фактично створена нова армія»: «Ця армія протистоїть російській військовій агресії. Жодна країна в світі сьогодні не воює з ядерною Росією».

«Ще рік тому багато експертів і аналітиків казали про те, що навряд чи Україна втримає російську навалу. Ви втримали цю навалу», - звернувся він до військовослужбовців.

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Яценюк наголосив, що закладено фундамент нової якісної української армії, на якому треба формувати ЗСУ: «Цей новий підхід у формуванні Збройних сил України повинен чітко відповідати найвищим стандартам Збройних сил країн-членів НАТО».

Він висловив переконання, що «настане час, коли українські Збройні сили будуть взірцевими Збройними силами країн-членів НАТО».

Глава уряду наголосив на надважливості для України питання членства в НАТО: «На жаль, не всі у світі поки що готові прийняти це рішення».

«Те, що в 2008 році Україні було відмовлено в підписанні плану дій щодо членства в НАТО, сьогодні стало великою геополітичною драмою. Після того, коли Україні і Грузії не вдалося підписати ПДЧ, Росія здійснила військову агресію в Грузії. І це – наслідки безвідповідального рішення. А потім агресор пішов далі на Крим, Донецьк і Луганськ», - підкреслив Яценюк.

Глава уряду звернувся до військовослужбовців, курсантів Академії: «Перед вами дуже складна дорога з відновлення територіальної цілісності Української держави. Донецьк, Луганськ і Крим є Україною. І прийде час, коли українські Збройні сили, український державний прапор, українська влада повернеться на наші території. Це наша країна, це наша територія, там наші люди. І ми свою державу нікому не віддамо».

Як зазначається у повідомленні, на церемонії відкриття Алеї Слави в Академії сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного були присутні випускники Академії, які беруть участь в антитерористичній операції, родини загиблих воїнів АТО, курсанти Академії.

За даними Кабміну, за службу в АТО 186 випускників Академії відзначені державними нагородами, серед яких четверо удостоєні високого звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка» - старший лейтенант Євген Зеленський (посмертно), майор Олександр Петраківський, майор Олександр Порхун та старший лейтенант Володимир Гринюк.

44 випускники Академії героїчно загинули при виконанні військового обов’язку в АТО.