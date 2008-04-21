Яценюк бачить прогрес у переговорах з ЄС про нову посилену угоду

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відзначає прогрес у переговорах з Європейським Союзом про нову посилену угоду, але вважає, що до її підписання ще залишається багато часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Лісабоні після зустрічі з головою Асамблеї Португалії Жайме ГАМА.

«Треба втратити ще багато часу для того, щоб така угода була підписана, але прогрес є визначний. Давайте дочекаємося саміту Україна-ЄС», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду, що має замінити договір про партнерство і співпрацю, термін дії якого завершився на початку 2008 року.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що до вересня Україні вдасться завершити переговори щодо нової посиленої угоди з ЄС.

Саміт Україна-ЄС запланований на вересень 2008 року.