Корбан заявляє, що попереджав Гелетея про оточення під Іловайськом, але його "не почули"

Про це заявив колишній заступник керівника Дніпропетровської ОДА, голова Політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан, коментуючи інтерв'ю екс-міністра оборони Валерія Гелетея, в якому останній зазначив, що Геннадій Корбан брав участь у нараді з планування операції в Іловайську наприкінці серпня 2014 року і «робив спроби якимось чином впливати на ті підрозділи, які він, швидше за все, утримував». Колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА зазначив, що, якщо дотримуватись логіки колишнього міністра про вплив Корбана на підрозділи в цій ситуації, то можна зробити висновок, що Корбан керував Іловайською операцією і «керував самим Гелетеєм, що само по собі трохи абсурдно».

«Але можу стверджувати точно, що обстановкою під Іловайськом я володів краще, ніж міністр оборони, оскільки за сприяння нашої команди, що працювала тоді в Дніпропетровській адміністрації, на окупованих територіях діяли групи патріотів, які, в тому числі, збирали розвіддані. Я справді раніше, ніж Гелетей та його підлеглі, дізнався про те, що «впав» сектор «Д» і почалося пряме вторгнення російських військ (напевно, під виглядом навчань)», – написав Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook.

Геннадій Корбан зазначив, що телефонував Гелетею в ті дні і попереджав про оточення групи українських військ під Іловайськом, яке може призвести до величезних людських втрат, але його не почули.

«Я також хотів би підтвердити, що (знов-таки) за сприяння членів нашої команди ми вивели з оточення і врятували життя сотням бійців. Ми витягли з полону живими близько 700 наших хлопців разом з Рубаном. Ми організували волонтерів, які вивезли останки загиблих та ідентифікували їх», – нагадав Геннадій Корбан.