РНБО найближчим часом має ухвалити секторальні санкції проти Росії - ЗМІ

Про це розповів високопосадовець з команди президента України Петра Порошенка, пише Європейська правда.

"Ближчим часом РНБО нарешті ухвалить пакет секторальних та персональних заходів проти Російської Федерації", - запевнив він.

"Імовірно, що необхідне рішення буде ухвалене вже до кінця серпня", - додав посадовець.

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Очікується, що секторальні та персональні санкції, які мають бути впроваджені, практично дзеркальні європейським.

За словами співрозмовника, очікується, що така обіцянка прозвучить на переговорах президента Порошенка з європейськими партнерами під час ближчих закордонних візитів – це дозволить зміцнити єдність ЄС у питанні збереження існуючих санкцій.

"Ми маємо показати, що ми в одній обоймі з тими європейськими країнами, які потерпають від санкцій", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Кабінет міністрів України схвалив новий пакет додаткових санкцій проти Російської Федерації і відправив їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 11 серпня набрали чинності розширені санкції США проти Росії і українських екс-чиновників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі.

Як повідомив посол України в США Валерій Чалий, до розширеного санкційного списку увійшли 7 фізичних осіб та 6 компаній, які ухилялися від введених санкцій (зокрема, пов'язаних із Г. Тимченком, Б. Ротенбергом і концерном "Калашников"), 2 російські компанії, які задіяні у військово-промисловому комплексі РФ, 4 колишніх українських високопосадовців та їхніх пособників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі, афільована з Олександром Януковичем (старший син екс-президента Віктора Януковича) компанія – ПАТ "МАКО Холиінг". Також у списку санкцій - 5 операторів кримських портів і 1 кримський оператор поромних перевезень, 35 компаній, які контролюються раніше внесеними до переліку санкцій особами, а також ті, чиї більш як 50% капіталу контролюють російські "Внєшекономбанк" і "Роснефть".

За словами Чалого, розширення санкційного списку також покликано узгодити існуючі обмеження з іншими членами міжнародної коаліції країн, зокрема ЄС і Канадою, які підтримують Україну в протистоянні збройній агресії РФ. Крім того, Мінфін США намагається забезпечувати максимальне інформування представників американського бізнесу щодо необхідності дотримання санкцій.

Санкції щодо РФ з боку більшості розвинутих країн були введені влітку 2014 року у відповідь на анексію Криму, а також розв'язання бойових дій на Донбасі.