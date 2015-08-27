Яценюк анонсував на четвер гарні "фінансові новини"

Про це йдеться на сторінці прем'єр-міністра у Facebook.

"Для України є добрі фінансові новини. Завтра о 12.00 відбудеться позачергове засідання Уряду", - йдеться в повідомленні.

Для України є добрі фінансові новини)Завтра о 12.00 відбудеться позачергове засідання Уряду. Posted by Арсеній Яценюк on Wednesday, August 26, 2015

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Як повідомляв УНІАН раніше, Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України у п'ятницю, 28 серпня, прозвітує про свою діяльність. Також, зазначив голова уряду, відбудеться зустріч з парламентською коаліцією.