Яценюк анонсував на четвер гарні "фінансові новини"
01:12, 27 серпня 2015Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив про позачергове засідання уряду, яке відбудеться у четвер, 27 серпня.
Яценюк повідомив про позачергове засідання уряду / Фото УНІАН
Про це йдеться на сторінці прем'єр-міністра у Facebook.
"Для України є добрі фінансові новини. Завтра о 12.00 відбудеться позачергове засідання Уряду", - йдеться в повідомленні.
Для України є добрі фінансові новини)Завтра о 12.00 відбудеться позачергове засідання Уряду.Posted by Арсеній Яценюк on Wednesday, August 26, 2015
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Як повідомляв УНІАН раніше, Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів України у п'ятницю, 28 серпня, прозвітує про свою діяльність. Також, зазначив голова уряду, відбудеться зустріч з парламентською коаліцією.
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