Україна і Швеція домовились координувати зусилля щодо звільнення Сенцова і Кольченка

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з Льовеном.

Порошенко та Льовен спільно засудили вирок російського суду у справі режисера Сенцова й активіста Кольченка та домовилися координувати зусилля з метою задіяння всіх міжнародно-правових механізмів для швидкого звільнення українських громадян.

Також у відповідь на вітання Льовена з Днем Незалежності України президент подякував Швеції за послідовну й активну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, а також окремо наголосив на важливості активізації діяльності міжнародної коаліції на захист України.

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Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі і наголосили на необхідності забезпечення безумовного виконання Мінських домовленостей російською стороною.

«Має бути пряма залежність між санкціями Євросоюзу та ходом виконанням Росією Мінських домовленостей і відновленням територіальної цілісності України», - зазначив глава держави.

У зв’язку з цим Порошенко поінформував Льовена про результати нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом.

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Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали у Криму у травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненого в РФ "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

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25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.