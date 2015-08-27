У Яценюка результати переговорів з кредиторами назвали перемогою України

17:12, 27 серпня 2015
Політика
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Успішні переговори Уряду Арсенія Яценюка з міжнародними кредиторами про реструктуризацію державного боргу, в результаті яких Уряд домігся списання близько 4-х мільярдів доларів боргів, є не лише перемогою України, а й поразкою наших ворогів, які очікували на дефолт.

REUTERS

Про це заявив голова фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак, коментуючи сьогоднішню заяву прем’єр-міністра.

«Ефективні домовленості уряду з Комітетом приватних кредиторів про списання 20% боргів і відстрочення виплат на 4 роки – є найбільш суттєва і позитивна новина останнього часу», - сказав Бурбак.

«Вартість кредиту не буде підвищуватись, а відстрочування по виплатах допоможе нам суттєво владнати економічну ситуацію в країні», - додав голова фракції «Народний фронт».

Максим Бурбак відзначив, що спільна робота Уряду, зокрема прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та міністра фінансів Наталії Яресько, дали відмінні результати для країни.

«Це є свідченням, що український уряд тримає під контролем економічну ситуацію в країні і він провів суттєву роботу з реструктуризації боргів, які були запозичені у минулі роки», - зазначив він.

Максим Бурбак також висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада розгляне відповідні законодавчі зміни, аби направити зекономлені кошти на підвищення соціальних стандартів українських громадян.

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