Учасники Ініціативи "21 листопада" обговорили з Порошенком питання змін до Конституції

У зустрічі з президентом України взяли участь учасники Ініціативи "21 листопада" Михайло Винницький, Володимир В"ятрович, Андрій Длігач, Георгій Коваленко, Олександра Кольцова, Олександр Пасхавер, Данило Пасько, Валерій Пекар, Мирослав Попович, Ахтем Сеїтаблаєв, Владислав Троїцький, Євген Уткін, Андрій Федорів, повідомляє сайт учасників Ініціативи "21 листопада".

На думку учасників Ініціативи, позитивним фактом є те, що процес обговорення цих складних питань між лідерами громадської думки та керівниками держави розпочався. Головне, що вдалося донести учасникам Ініціативи до президента — необхідність зміни формату комунікацій із суспільством, потрібність обговорення важливих питань з громадянами, важливість неформального спілкування, в тому числі за допомогою телебачення.

Президент, у свою чергу, протягом трьохгодинного спілкування докладав зусиль до того, щоб донести свою позицію: запропоновані зміни до Конституції є демонстрацією готовності України до виконання зобов'язань в рамках Мінських угод, а не результатом тиску закордонних партнерів, та не несуть додаткових загроз порівняно з чинною Конституцією. Він розповів про "червоні лінії", перехід яких Росією буде підтвердженням необхідності посилення тиску на неї та вводу нових санкцій.

"Це була відверта розмова, яка потребує свого продовження на рівні суспільства в цілому. Ми почули аргументацію президента, ми послухали фахівців і мали можливість висловити власні думки. В умовах інформаційної (і не тільки) війни рішення влади мають спиратися на довіру суспільства. А для цього ми всі маємо навчитися вести діалог. Особливо з таких значущих питань, як зміни до Конституції", — відзначає отець Георгій Коваленко.

"Наша позиція залишається твердою:

Відкритість президента в комунікаціях з суспільством. Необхідно відходити від практики кулуарних домовленостей та відкрито відстоювати інтереси України.

Суб'єктність України. Україна — не територія для реалізації чужих інтересів, а самостійний суб'єкт світової політики.

Стратегічність в рішеннях. Україна має покласти в основу Конституції власне стратегічне бачення розвитку країни. Ми повинні перейти від тактики "виживання" до стратегії модернізації України. Така стратегія буде підтримана нашою ініціативною групою", — резюмує результати зустрічі Андрій Длігач.