Україна і Польща домовились про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

Як повідомляє прес-центр СБУ, підписання відбулося у штаб-квартирі Агентства внутрішньої безпеки (АВБ) Польщі. Угоду за дорученням своїх урядів підписали голова АВБ Польщі Даріуш Лучак та голова СБУ Василь Грицак.

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На підставі угоди буде створена нова юридична база охорони інформації з обмеженим доступом, обмін якою здійснюється між Польщею та Україною, або яка створюється під час співробітництва обох країн.

"Передбачені в угоді положення стосуються органів державної влади, підприємців, які виконують контракти з обмеженим доступом, та фізичних осіб у сфері наданого їм права доступу до інформації з обмеженим доступом і у рамках службових обов'язків, які вони виконують", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що врегулювання цього питання є важливим не тільки з точки зору безпеки Польщі та України, а й економічного співробітництва, оскільки воно створює юридичну базу для укладення контрактів польськими та українськими підприємцями.