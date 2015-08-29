США підтримують децентралізацію в Україні - Байден

Як повідомляє прес-служба Білого Дому, про це йшлося під час телефонної розмови Байдена з президентом України Петром Порошенком, що відбулась 28 серпня.

"Віце-президент також надав особливого значення рішучій підтримці Сполученими Штатами конституційних змін, запропонованим президентом Порошенком та українською Конституційною комісією, які дозволять запровадити змістовну децентралізацію влади згідно з відповідними положеннями Мінських угод за збереження унітарного державного устрою України", - наголошується у повідомленні.

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Також Байден привітав Порошенка з досягненням угоди між Україною та закордонними кредиторами щодо реструктуризації державного боргу, а також позитивно оцінив повідомлення про домовленість декількох реформаторських українських політичних сил брати участь у місцевих виборах у жовтні 2015 року єдиним списком кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сподівається, що Верховна Рада України у понеділок, 31 серпня, підтримає законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.