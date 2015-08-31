У БПП запевняють, що для прийняття змін до Конституції вистачить голосів

Про це він сказав журналістам перед відкриття позачергового засідання, пише Українська правда.

"Це мій особистий прогноз, я думаю, буде трохи менше ніж було попередній раз (коли проект змін спрямовували до КСУ, його підтримали 288 депутатів), - сказав Кононенко.

За його словами, сесія не розпочиналась не через відсутність голосів, а через блокування трибуни.

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"На погоджувальній раді керівництво парламенту домовилось з Ляшком, що він розблокує, але поки він дійшов до зали, то передумав. Я думаю, що це пов'язано з бажання підвищити рейтинги напередодні виборів", - додав Кононенко.

У свою чергу лідер фракції БПП Юрій Луценко підтвердив, що сесія не відкривалась, бо "спікер Гройсман не хотів дестабілізувати ситуацію внутрішніми суперечками, на які розраховують вороги України".

"Однак, враховуючи безперспективність переговорів, у підсумку було прийнято рішення голосувати", - розповів Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент на своєму позачерговому засіданні має попередньо схвалити президентський законопроект про внесення змін у Конституцію "Про децентралізацію влади" (№2217а).